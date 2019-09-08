القبس: دعم لحكومة لبنان وإختلاف بوجهات النظر حول حزب الله باجتماع وزراء الخارجية العرب غداً

كشف مصدر دبلوماسي عربي، لصحيفة "​القبس​" الكويتية، عن توقعه بأن تشهد اجتماعات الدورة 152 ل​وزراء الخارجية العرب​ غداً، في مقر الأمانة العامة بمقر الجامعة بالقاهرة، خلافات حادة عند مناقشة بعض الملفات الشائكة نظراً لتضارب المواقف العربية بشأنها، وخاصة ملفات اليمن وسوريا وليبيا، في ما سيشهد الملف اللبناني دعماً عربياً لجهة مساندة ​الحكومة اللبنانية​ من الاعتداءات الإسرائيلية، من جهة، واختلاف في وجهات النظر حول الموقف من "​حزب الله​" من جهة ثانية.

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