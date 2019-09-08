جوزيف أبو فاضل يهاجم فارس سعيد: انتهى دوركم بوجودنا يا غلمان الطائف

هاجم الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، النائب السابق ​فارس سعيد​، قائلاً: "ستبقى يا فارس سعيد أنت وقرطة شهوان وقرطة 14 آذار والأمانة العامة ومن ينتمي اليك بالوطن والمهجر خادم صغير أمام قرطة الطائف التي نهبت لبنان العظيم والشريف وتركت لك ولقرطتكم قسم صغير من الفتات وبقايا العظام"، مضيفاً: "انتهى دوركم ومصالحاتكم الهشة بوجودنا يا غلمان الطائف وصبيان السفرة".

واعتبر أبو فاضل أنه "يجب على بريجيت فارس سعيد أن يقف بإجلال وإحترام أمام الرئيس العماد ​ميشال عون​، وأن يؤدي التحية هو وقرطة شهوان وقرطة 14 آذار الذين باعوا المسيحيين مع قرطة الطائف، وأمامنا نحن الذين أعدنا الاحترام والتوازن بعد اسهالهم في تنازلهم".

تجدر الإشارة إلى أن سعيد كان قد صرح، قبل الإنتخابات الرئاسية، قائلاً: "إذا أنا صِرت بريجيت باردو عون بيعمِل رئيس جمهورية".