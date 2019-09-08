الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الاثنين غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
أما الثلاثاء، غائم جزئيّاً الى غائم مع استقرار بدرجات الحراراة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات، بينما الأربعاء غائم الى غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل.
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