الحوثيون: مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

أعلن ​الحوثيون​ عن "سقوط قتلى وجرحى من ​القوات اليمنية​ المشاركة في حماية الحدود ​السعودية​، إثر كمين في قطاع ​جيزان​ جنوب غربي السعودية".

واوضح الحوثيون أن "وحدات الهندسة والقناصة والمدفعية التابعة للجماعة نفذت كمينا مشتركا استهدف قوات يمنية في أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية شرق جحفان في جيزان".

وأكدوا مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين في الكمين.

وشن ​الحوثيين​ عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير.

ووفقا لـ "​أنصار الله​" ألحقت العملية الهجومية الخاطفة بالقوات اليمنية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأطلقت جماعة أنصار الله، 4 ​صواريخ​ محلية الصنع نوع "​زلزال​ 1" مداه 3 كيلو مترات، على تجمعات لقوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في عسير.

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