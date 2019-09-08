محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الأمريكية، أن سفينة بضائع غرقت اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران بها قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية .
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 20 شخصًا كانوا على متن السفينة التي تحمل اسم "جولدن راي"، فيما اعتبر 4 آخرين في عداد المفقودين، موضحة أن قوات الإنقاذ تعكف في الوقت الراهن على وضع خطة مأمونة لدخول السفينة، فيما لم تتوافر حتى الآن أية تقارير عن أسباب اندلاع الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق سفينة بضائع قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.