سفينة إنقاذ تحمل علم النرويج تنقذ 50 إفريقيًا قبالة سواحل ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ): تمكنت سفينة إنقاذ تحمل علم النرويج، من انتشال 50 إفريقيًا أحياء قبالة سواحل ليبيا. ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج"، عثرت على هؤلاء اللاجئين على متن قارب مطاطي وهم 37 رجلًا و12 طفلًا علاوة على سيدة حامل، مشيرة إلى أن قبطان سفينة الإنقاذ أجرى اتصالات بالسلطات الإيطالية والمالطية لقبول اللاجئين، إلا أنهما طالبتاه بضرورة الرجوع إلى السلطات الليبية.

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