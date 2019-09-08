اليمن يرحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

رحبت الجمهورية اليمنية بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في السودان برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ‎- "أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ويعكس حرص جميع الأطراف على مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتحقيق تطلعاته في التقدم والرخاء".

وأعربت الخارجية اليمنية عن تهانيها للشعب السوداني بهذا الإنجاز وخالص أمنياتها للحكومة السودانية الجديدة بالتوفيق والسداد.. مؤكدة أن اليمن ستظل داعمة للسودان ومساندة لكل الخطوات والإجراءات التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.