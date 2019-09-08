البحرين وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث رئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مع سفير إندونيسيا لدى المنامة نور شهرير راهارجو، التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، عن

رئيس الوزراء تأكيده خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وتميزها في ظل ما يجمع بينهما من تفاهم وتنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن حرص بلاده على توسيع أوجه التعاون مع إندونيسيا والانتقال بها إلى آفاق أرحب تلبي التطلعات المشتركة للبلدين.

ومن جانبه أكد السفير الإندونيسي حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء في شتى الميادين.