حزب بريكست البريطاني يعتزم عرض اتفاق انتخابي على جونسون

يعتزم نيجل فاراج زعيم حزب بريكست البريطاني أن يعرض اليوم الأحد "اتفاق عدم اعتداء" شامل على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل تعزيز حظوظه في تأمين أغلبية في انتخابات عامة محتملة.

وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز إن حزب بريكست لن يقدم مرشحين ضد

المرشحين الملتزمين بالبريكست في حزب المحافظين الحاكم الذين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الاتفاق سيؤدي إلى تحقيق أغلبية تصل إلى مئة عضو.

ويسعى جونسون إلى إجراء انتخابات عامة

في أكتوبر لكسر حالة الجمود السياسي حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن فاراج قوله في المقابلة إنه ليس لديه أيضا نية لمواجهة المؤيدين للبريكست داخل مجلس الوزراء مثل وزيرة الداخلية بريتي باتيل، ولا سيسعى لتشكيل ائتلاف رسمي مع المحافظين في حال إجراء انتخابات، لكنه سيدفع نحو اتفاق يسمح "بتعاون قوي للغاية" بشأن بريكست.