مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين جراء 3 تفجيرات في كركوك

أفادت مصادر أمنية مساء، اليوم الأحد، بأن مدنياً قتل وأصيب 8 آخرين جراء انفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من مدينة كركوك شمالي بغداد.

وقالت المصادر "انفجرت عبوة جنوبي مدينة كركوك خلال إحياء ليالي عاشوراء فيما انفجرت عبوة ثانية قرب جسر جامع النور الكبير وأخرى قرب إعدادية الصناعة فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على تفجير عبوة رابعة".

وأوضحت المصادر أن حصيلة الانفجارات مقتل شاب فضلاً عن إصابة ثمانية آخرين غادر خمسة منهم المستشفى.

وسارعت القوات العراقية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية في أرجاء محافظة كركوك. اقرأ أيضاً.. قتلى بانفجار عبوة ناسفة في كركوك شمالي العراق

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