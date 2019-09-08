مصادر لـ«الاتحاد»: الكويت سلمت مصر عناصر إخوانية

أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبوضيف (القاهرة)

كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحقيقات خلية الإخوان المصرية المقبوض على أعضائها في الكويت، عن أن السلطات الكويتية سلمت لمصر دفعة أخرى من العناصر الإرهابية من الإخوان الهاربين في الكويت. ونقلت صحيفة «القبس» عن الأمن المصري أنه أرسل قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصاً و3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان، وأن القائمة لأشخاص نفذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديداً بعد 30 يونيو 2013، وأن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر الإخوان في مصر.

وقال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، في تصريحات لـ«الاتحاد» إن هناك تنسيقاً أمنياً وسياسياً بين مصر والكويت على أعلى مستوى، وهو ما أظهرته زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت.