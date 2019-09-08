اتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية في روسيا، اليوم الأحد، شركات الانترنت الأميركية جوجل وفيسبوك بالتدخل في الانتخابات الروسية.

وقالت هيئة "روسكومنادزور" في بيان إن محرك البحث جوجل وموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انتهكا تشريعاً روسياً يحظر الإعلان السياسي خلال الانتخابات.

وجاء في البيان أن "مثل هذه الأعمال يمكن اعتبارها تدخلاً في شؤون السيادة الروسية وإعاقة للانتخابات الديموقراطية".

وأجرت روسيا انتخابات على مستوى الأقاليم والبلديات في أنحاء البلاد، اليوم الأحد، واتسمت بموجة من الاحتجاجات الموالية للمعارضة طوال فترة التصويت.

وأكد مسؤولون روس كبار أن قوى خارجية تدعم المحتجين. اقرأ أيضاً.. طائرة تجسس أميركية تحلق قرب أجواء روسيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تتهم "جوجل" و"فيسبوك" بالتدخل في الانتخابات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.