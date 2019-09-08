كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى أحد المستشفيات الأميركية، لاستكمال الفحوص الطبية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد.
ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.
ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر الجاري.
وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.
العلاقة بين الكويت وأمريكا
وقادت الولایات المتحدة قوات التحالف الدولي لتحریر دولة الكویت من احتلال النظام العراقي البائد في عام 1990 وقد ضم التحالف 34 دولة.
وتعد الكویت ثالث اكبر مستثمر عربي في الولایات المتحدة فیما تعد الولایات المتحدة اكبر مزود للبضائع والخدمات لدولة الكویت.