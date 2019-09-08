للاشتباه بتورطهم في ارتكاب أعمال شغب .. أمن سلا يوقف 19 شخصا بينهم 12 قاصرا

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة سلا، أمس السبت، 19 شخصا، من بينهم 12 قاصرا، ينتمون إلى أحد فصائل “الأولتراس”، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال شغب، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة، وخاصة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، إنه تم توقيف المشتبه فيهم على خلفية ارتكابهم لخسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة بحي “المكينسية”، فضلا عن تهديدهم بشكل خطير لأمن المواطنين، بعدما ارتدوا أقنعة حاجبة لمعطياتهم التشخيصية، ورددوا عبارات تحريضية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وأكد البلاغ ذاته، أن المشتبه فيهم كانوا قد تجمعوا بالشارع العام، في إطار أحد أنشطة فصيل “الأولتراس” الذي ينتمون إليه، مهددين الأمن والنظام العامين، وهي الأحداث التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري.

وأشار بلاغ مديرية الأمن، أنه تم العثور بحوزة الموقوفين على مجموعة من الأقنعة وعبوات رذاذ الصباغة باللونين الأحمر والأبيض، وذلك بفضل عمليات التفتيش والجس الوقائي المنجزة.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، يقول البلاغ.