مؤلم.. مصرع عشريني داخل بئر ضواحي سيدي إفني.. كان يبحث عن الماء – صور 

لقي شاب عشريني مصرعه، ظهر اليوم الأحد، في دوار أدي، التابع لجماعة صبويا إقليم سيدي إفني، وذلك بعد سقوطه في بئر في المنطقة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 25 سنة، كان في رحلة بحث عن الماء، إلا أنه لقى حتفه داخل بئر، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة.

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وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية، وعملت على انتشال جثة الهالك، ونقلها صوب مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لسيدي إفني.

يذكر أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المميت، الذي هز سكان جماعة صبويا، التابعة لإقليم سيدي إفني.