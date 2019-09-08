محمد رضا يستعد ليصبح أبا

ينتطر الفنان المغربي محمد رضا، مولده اﻷول من زوجته الصيدلانية، إذ إنها حامل في شهوره الأولى.

مصادر مطلعة، كشفت لـ”اليوم24″، أن محمد رضا، الذي يمتنع عن مشاركة تفاصيل حياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستعد ليخوض تجربة الأبوة، علما أن غالبية الجمهور لم تكن تعلم أنه متزوج.

واستقبل محمد رضا خبر حمل زوجته، في وقت يحصد فيه نجاحا بعمله الأخير زينة البنات، إذ وجد إقبالا كبيرا على منصة “أنغامي”.

ويحاول رضا تحقيق انطلاقة جديدة، بعد انفصاله عن شركة روتانا، إذ يستعد لخوض تجربة الغناء باللغة الإسبانية في قادم أعماله.