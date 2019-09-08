شكرا لقرائتكم خبر عن إنتقالي المكلا يعلن عن تشكيل لجنة مركز حي أكتوبر بالديس .. الأسماء والان مع التفاصيل

دشنت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم السبت، لجنة مركز حي أكتوبر في منطقة الديس .

وفي حفل التدشين، قال نائب رئيس القيادة المحلية للانتقالي عبدالله فرج بانصيب أن المجلس عبارة عن طليعة جماهيرية يضطلع بمهمة تنظيم وقيادة جماهير الشعب نحو تحقيق هدفه السياسي في الحرية والاستقلال وليس حزباً سياسياً، ينحصر دوره في قيادة وتنظيم أعضاءه .. لافتاً إلى أن تدشين حي أكتوبر يأتي في إطار تدشين اللجان المحلية للمراكز بالأحياء والذي بدأ بحي 40 شقه الخميس الماضي .

وتكونت قيادة لجنة مركز حي أكتوبر بمنطقة الديس من 51 عضو بينهم 10 أعضاء هيئة تنفيذية للمركز وهم كالتالي:

- عبدالله فيصل بن سميدع رئيساً

- علي محمد باوزير نائباً

- عبدالله محمد غزي الدائرة التنظيمية

- أنور عاشور زعبل الشؤون الاجتماعية

- أحمد علي اليهري الدائرة الجماهيرية

- طارق عبدالله بامحفوظ الأمن المجتمعي

- زايد سلطان بن مخاشن التثقيف و الإرشاد

- إبراهيم بخيت الجابري الرصد و الانتهاكات

- عبدالله عمر بن قديم الخدمات و التنمية

- هاني عمر بلعلا عضو

