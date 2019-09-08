قذيفة صاروخية من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي بالمستوطنات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، مساء الأحد، إيذانا بالتحذير من إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف غزة.



وأضافت أن قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه موقع صوفا المحاذي لجنوب قطاع غزة، وسقطت على ما يبدو قرب السياج المحيط بقطاع غزة.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إنه رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة سقطت ضمن حدود القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "تم رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة حيث لم تجتز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف: "نتيجة الإطلاق تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط وفق المطلوب".