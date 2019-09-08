إيران تعتزم الإفراج عن الناقلة البريطانية خلال أيام

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/9/8 11:04 م بتوقيت أبوظبي
ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران
أعلنت إيران، مساء الأحد، عزمها الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، الأيام المقبلة، بعد أن احتجزتها في مضيق هرمز يوليو/تموز الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي للتلفزيون الرسمي، عبر الهاتف،: إن "الخطوات الضرورية لإنهاء احتجاز هذه الناقلة التي ترفع علم بريطانيا قائمة".
وأضاف أن "المراحل النهائية للعملية القضائية قائمة، وفي الأيام القادمة سيتم الإفراج عن السفينة".
وقال الموسوي: "إن الناقلة أدريان داريا وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط"، ولم يوضح خصوصا ما إذا كانت الناقلة قد أفرغت شحنتها.
وأضاف أن السفينة موجودة حاليا في البحر المتوسط قرب أحد السواحل.
من جهته، أورد موقع "تانكرز ترايكرز دوت كوم" المتخصص في رصد النقل البحري للنفط، أن أدريان داريا كانت موجودة مساء الأحد أمام ميناء طرطوس السوري لكنها لم تفرغ حمولتها.
وجاءت تصريحات الموسوي بعد ثلاثة أيام من إعلان مالك ناقلة النفط البريطانية، الخميس الماضي، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.
يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.
وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
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