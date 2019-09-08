وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة غربي العراق

قالت مصادر أمنية عراقية، إن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت إلى قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي البلاد قادمة من الأردن.

وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة الأنبار لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن أكثر من 100 شاحنة أمريكية تحمل معدات وأسلحة وعجلات وصلت إلى قاعدة "عين الأسد" في بلدة البغدادي التي تبعد (90 كم) غرب الرمادي بمحافظة الأنبار.

وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تلك التعزيزات جاءت عبر الأردن مرورا بمنفذ طريبيل الحدودي وصولا إلى قاعدة عين الأسد الجوية".

وتابع "أن قوات عراقية كانت ترافق تلك الشاحنات لحمايتها حتى وصولها إلى القاعدة العسكرية".

وأكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار، وصول تعزيزات أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد".

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وقال المصدر، الذي طلب أيضا عدم ذكر اسمه، إن "أكثر من 100 شاحنة تحمل مختلف الآليات المصفحة والعجلات العسكرية والأسلحة الأمريكية وصلت بالفعل إلى قاعدة عين الأسد".

ولم توضح المصادر سبب وصول التعزيزات الأمريكية إلى محافظة الأنبار التي تشهد أوضاعا أمنية مستقرة بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وتتمركز القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار في قاعدة "عين الأسد" ببلدة البغدادي وقاعدة الحبانية (30 كم) شرق الرمادي.

وتقتصر مهام تلك القوات على تدريب وتسليح القوات العراقية والتنسيق المشترك مع الجانب العراقي لقصف مواقع التنظيم الإرهابي في صحراء الأنبار.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 تحرير جميع أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

لكن مناطق عراقية، خاصة المناطق الوعرة والصحراوية، مازالت تشهد هجمات تشنها خلايا تابعة للتنظيم، فيما تشن القوات العراقية عمليات تعقب وملاحقة مستمرة ضدها.