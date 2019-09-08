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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية" بإطلاق صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك على خلفية إطلاق صاروخ سقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل.
وأفادت القناة في نبأ عاجل لها نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن صاروخًا أطلق من غزة باتجاه المجلس الإقليمي لمدينة أشكول جنوب إسرائيل، وسقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة".
وأكدت القناة نقلا عن مصادر أمنية عن عدم تسجيل إصابات أو أضرار جراء الحادث.
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كانت هذه تفاصيل خبر استنفار أمني في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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