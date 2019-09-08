استنفار أمني في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية" بإطلاق صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك على خلفية إطلاق صاروخ سقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل.



وأفادت القناة في نبأ عاجل لها نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن صاروخًا أطلق من غزة باتجاه المجلس الإقليمي لمدينة أشكول جنوب إسرائيل، وسقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة".

وأكدت القناة نقلا عن مصادر أمنية عن عدم تسجيل إصابات أو أضرار جراء الحادث.