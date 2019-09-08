سرقات إسرائيل تتصدر اجتماعات الجامعة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القاهرة يتصدر ملف سرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية أعمال الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت اجتماعاتها أمس. ويترأس الاجتماع مندوب العراق السفير أحمد الدليمي، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، ويرأس وفد السعودية سفير خادم الحرمين بمصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة أسامة نقلي. وتناقش على مدى يومين، 8 بنود رئيسة، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.



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