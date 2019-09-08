الجبير يبحث مستجدات اليمن مع جريفيث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، لدى استقباله بجدة أمس. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر.



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