معلمو الأردن يضربون عن العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدأ المعلمون في الأردن أمس إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50% على الرواتب الأساسية.
ويأتي الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات جرت بوساطة نيابية أمس بين نقابة المعلمين والحكومة.
ووفقا لصحيفة «الغد» الأردنية، تتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50% على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250% مقترنة بنوعية الأداء.
وطرحت لجنة التربية النيابية، بحسب رئيسها إبراهيم البدور، حلا يدمج بين الموقفين، مما أفضى إلى أن تقدم الحكومة عرضا يقوم على زيادة رواتب المعلمين جميعا، لكن بنسب تعتمد على تقييم الأداء ومع غض النظر عن نظام مزاولة المهن التعليمية.
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