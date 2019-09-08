التحالف يدمر آليات الإرهابيين ويسقط قتلى وجرحى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، المسنود بغطاء لمقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن وحدات من الجيش الوطني شنت صباح أمس هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في «حريب نهم»، منها البزخ ونبقان، وأسفرت المعارك عن مقتل 20 عنصرا من الميليشيات وعدد من الجرحى.

وأشار المركز إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وفي جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن نفذت قوات الجيش الوطني أمس هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي، وذكرت مصادر ميدانية أن المقاومة مسنودة بقوات من العمالقة شنت الهجوم على مواقع الميليشيات الواقعة بين عزلتي قربة والحبج بمديرية الزاهر آل حميقان، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.

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كما استهدفت القوات طقم تعزيزات للميليشيات الحوثية بالقرب من موقع الشبكة بقربة بضربة مركزة ودقيقة بقذيفة هاون، وأدى ذلك إلى سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

وفي حجة شنت مقاتلات التحالف العربي قصفا عنيفا على مواقع للمتمردين الحوثيين في محيط مدينة حرض بالمحافظة، وسط تواصل المعارك العنيفة قرب مركز المديرية بين قوات الجيش والميليشيات، وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات العنيفة تواصلت لليوم الخامس على التوالي، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية، وبات اقتحام مركز المديرية مسألة وقت.

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