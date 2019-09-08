روحانا ترأس قداسا في بقعتوتة لمناسبة عيد مولد السيدة العذراء

ترأس النائب البطريركي العام على أبرشية صربا المارونية ​المطران بولس روحانا​، قداسا في ​كنيسة سيدة النجاة​ في بقعتوتة- قضاء كسروان، لمناسبة عيد مولد ​السيدة العذراء​ عاونه فيه كاهن الرعية نعمة لله نخلة، وخدمته جوقة الرعية، في حضور ممثلة النائب فريد هيكل الخازن والدته الشيخة وداد، رئيس البلدية ريمون الحاج وأعضاء المجلس البلدي، أعضاء لجنة الوقف، مخاتير وفاعليات البلدة والبلدات المجاورة وحشد كبير من المؤمنيين.

وفي ختام القداس، قدم طوني التنوري إلى روحانا أيقونة العذراء، باسم البلدة، عربون محبة وتقدير للزيارة الرعوية، التي قام بها يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، والتقى خلالها الروابط والأخويات، وتفقد الأشغال الجارية المتعلقة بكنيسة الرعية والمدافن، كما زار عددا من الأديرة والراهبات العاملات فيها والأماكن الأثرية في البلدة، إضافة إلى تفقد بعض المسنيين والمرضى، الذين ناولهم القربان المقدس، وختم زيارته بلقاء "لقمة محبة" مع أبناء البلدة وساكنيها.