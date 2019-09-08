النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ خرقت الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​"، مشيراً الى أنه "تنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشفاية بشكل دائري وعلى إرتفاعات متوسطة فوق قرى وبلدات العرقواب حاصبيا، امتداد حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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