أكدت لجنة متابعة ملف بيع الأراضي في بيقون الشوف "حرصنا وتمسكنا بالعيش المشترك ومد يد التفاهم مع سائر أبناء المنطقة لأي حزب أو طائفةٍ انتموا، ولكننا نتمسك أيضًا بأرضنا التي ورثناها عن أهلنا وأجدادنا ونرفض بيعها لأي سببٍ من الأسباب".
وبعد اجتماع لها في قاعة رعيّة سيّدة الورود بيقون، شكرت "كل الفعاليات الروحية والسياسية والأمنية وكل المؤسسات الإعلامية التي تواكبنا وتدعمنا، في مطلبنا المُحقّ إبّان آخر عملية بيع قطعة أرضٍ اكثر من ٤٠٠٠ متر لمؤسسة دينيّة"، مؤكدة على "عملنا الدؤوب في سبيل المحافظة على أرضنا وهويتنا وكرامتنا، ولن نستكين ونهدأ إلا بعد إيجاد حلّ مناسب يتماشى مع قناعاتنا وتاريخ نضالنا وكرامة شهداءنا".
وطالبت الدولة بـ"حلّ جذريّ لمشكلة بيع الأراضي وبإيجاد قانون يحمي هذه الخصوصية التي يتمتّع بها لبنان عموماً والجبل خصوصا"، كما طالبت بـ"الإنماء لبلدتنا وسائر البلدات وتأمين مقومات الحياة الأساسيّة لعودةٍ صحيحة وراسخة".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة متابعة ملف بيع الأراضي ببيقون: نؤكد العمل للمحافظة على أرضنا وهويتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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