أكدت مصادر عسكرية لقناة "LBC" أن "فوج الحدود البرية في ​الجيش اللبناني​ أحصى 66 معبر غير شرعي، حيث تم اقفال 56 منها وهناك 7 لا يمكن التهريب عبرها، و3 معابر يهرب منها سيارات و​شاحنات​ صغيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية لـ LBC: الجيش اللبناني أحصى 66 معبر غير شرعي تم اقفال 56 منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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