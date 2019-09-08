بو صعب: تم ضبط 449 مهرب في عام 2019

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "عبر المعابر غير الشرعية تم ضبط 449 مهرب في عام 2019"، مشيراً الى ان "ما يتم تهريبه عبر هذه المعابر لا يقارن بما يخرج عن المرفأ وأماكن أخرى".

وفي حديث تلفزوني له، اوضح بو صعب ان "الحدود اللبنانية مع ​سوريا​ 260 كلم، و​الجيش​ أقفل كل المعابر غير الشرعية فيها لكن هناك مساحة 30 كيلومتر، حيث القرى متداخلة بين ​لبنان وسوريا​ وسنقيم خطة لنرى المعابر غير الشرعية".

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