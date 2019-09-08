الأمطار تغرق شوارع الحسيمة وتفضح ضعف البنية التحتية للمدينة – فيديو

تحولت شوارع الحسيمة، اليوم الأحد، في ساعات قليلة، إلى برك مائية، بسبب التساقطات المطرية، التي شهدتها المدينة، ما أدى إلى انفجار عدد من البالوعات، وقنوات الصرف الصحي.

ووثق فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار أحد البالوعات، حيث حاصرت المياه الكثيفة المتدفقة، منها الشارع، وشلت حركة السير، والجولان.

وعلق نشطاء على موقع “فايسبوك” بالقول إن هذه التساقطات المطرية تظهر بجلاء واقع مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.

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وتشهد العديد من المناطق في المغرب سقوط زخات مطرية قوية أدت إلى وقوع حوادث مميتة، آخرها انقلاب حافلة في واد دمشان، نواحي الراشيدية، بسبب السيول الفيضانية، التي عرفها الوادي، صباح اليوم.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد أصدرت، اليوم، نشرة إنذارية خاصة تنذر بزخات رعدية في عدد من المدن.