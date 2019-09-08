بالصورة_ نهائي كأس مصر.. مغربي رسمي واثنين في دكة احتياط الزمالك

اختار الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش “ميتشو”، مدرب فريق الزمالك المصري لكرة القدم، الاعتماد على مغربي واحد في تشكيلة فريقه الرسمية، التي ستخوض بعد قليل نهائي كأس مصر، أمام بيراميدز، مقابل اﻹبقاء على اسمين في كرسي الاحتياط.

ويشهد التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، تواجد أشرف بنشرقي، الذي تعاقد معه الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من الهلال السعودي، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات.

وفضل “ميتشو”، الاحتفاظ بالثنائي المغربي الآخر، خالد بوطيب، المتعاقد معه الزمالك مطلع السنة الجارية، ومحمد أوناجم، الذي ضمه في “الميركاتو” الصيفي الحالي، فضل الاحتفاظ بهما على دكة بدلاء فريقه.

ويبحث الزمالك عن الفوز بالنهائي، والحفاظ على لقبه بطلا لكأس مصر، الذي أحرزه في 26 مناسبة، ليواصل مطاردة غريمه الأهلي صاحب 36 تتويجا، بينما يسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه.