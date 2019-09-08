فنانون مغاربة يتنافسون في مسابقة حكامها أطفال

ينافس فنانون مغاربة إلى جانب آخرين عرب على جوائز نيكلوديون، التي يحسم أسماء الفائزين فيها الأطفال، عبر تصويتهم، باعتبارها حدثا يكرم النجوم، والفنانين، والشخصيات المفضلة لدى الأطفال العرب في مجالات متعددة.

وتنافس الفنانة الشابة، منال بنشليخة، على لقب أفضل فنانة، عربية، في حين ينافس عادل إشبي على جائزة أفضل فنان صاعد.

وفي صنف أفضل أغنية مصورة، ينافس الفناير، ونورا فتحي على اللقب بأغنية ديلبار، إلى جانب فرانس مونتانا بأغنيته مع مايا دياب، ومساري “حبيبي يا نور العين”.

صنف آخر ينافس فيه المغاربة هو فئة أفضل فرقة غنائية، إذ ينافس فيها رجاء، وعمر بلمير .

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وتحتضن إمارة أبو ظبي، يوم 20 شتنبر الحالي، ليلة توزيع جوائز نيكلوديون.