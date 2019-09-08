شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع في تعز لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المحافظة والان مع التفاصيل

عقدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز ، اليوم ، اجتماعاً لها برئاسة وكيل أول الدكتور عبدالقوي المخلافي ، لمناقشة مجمل الأوضاع والقضايا العامة في المحافظة.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة اللواء الركن عبدالكريم الصبري وعارف جامل والدكتور عبدالحكيم عون والدكتوره ايلان عبدالحق والمهندس مهيب الحكيمي ، عدد من الاشكالات والصعوبات والتحديات التي تواجه المحافظة في المرحلة الراهنة خصوصا في الجوانب الامنية والخدمية والادارية والمالية وضرورة تفعيل مؤسسات الدولة كما ينبغي والوقوف بمسؤولية امام مجمل الصعوبات والاشكالات التي تواجه عمل مؤسسات الدولة ووضع المعالجات والحلول اللازمة .

وركز الاجتماع على عدد من الاولويات التي يجب التركيز عليها في المرحلة الراهنة واهمها استكمال تحرير المحافظة وتعزيز الأمن والإستقرار وتنمية وتحسين الموارد المالية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

واقر الاجتماع عقد اجتماع دوري لقيادة السلطة المحلية للوقوف امام كافة الاشكالات والقضايا التي تواجهه عمل السلطة المحلية في المحافظة ومناقشتها والخروج بحلول ومعالجات مدروسة ومزمنه، لتنفيذها على ارض الواقع والعمل على كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.