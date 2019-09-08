قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:11 مساءً, 8 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات قتلت القوات الأمنية العراقية اليوم، إرهابياً متحصنا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى بشمال العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن قوة من اللواء 43 في الفرقة العشرين بالجيش العراقي تمكنت استناداً إلى معلومات استخبارية من قتل الإرهابي الذي كان يتحصن داخل إحد الأوكار بمنطقة الجزيرة “المالحة” بمحافظة نينوى، وعثرت داخل الوكر على حزام ناسف ودراجة نارية.

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