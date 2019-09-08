الإمارات وأفريقيا الوسطى توقعان مذكرة للإعفاء من التأشيرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وسيلفي بايبوتيمون وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج التي تقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.





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كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سيلفي بايبوتيمون، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأفريقيا الوسطى وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبها، أكدت بايبوتيمون تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.