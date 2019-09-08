القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزیر شؤون الدیوان الأمیري بالكويت الشیخ علي جراح الصباح، الأحد، تأجيل لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، ما دعا لتأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقا.
وكان من المقرر أن يستضيف ترامب أمير الكويت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض في نهاية الشهر الماضي.
وحينها، قالت المتحدثة ستيفاني جريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".
وكانت آخر زيارة لأمير الكويت لواشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث عقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يجري فحوصات طبية وتأجيل لقائه بترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.