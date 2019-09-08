محمد بن سلمان وعضوان بالشيوخ الأمريكي يبحثون علاقات الصداقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة الأحد، تود يونج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وأنجوس كينج عضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة، تود يونج، وأنجس كينج.





وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.