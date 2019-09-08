العثور على جثة مسؤول سابق بحزب الله الإرهابي في بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، إنه تم العثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله داخل شقته في منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية ببيروت.

وأضافت الوكالة أنه على الفور حضرت القوى الأمنية لموقع الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيله.

وأشار مندوب وكالة الأنباء إلى أن قوات الأمن في انتظار وصول الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر صحفية، إن القتيل هو المسؤول الأمني بحزب الله علي حاطوم ووجد مقتولا بالرصاص في منزله بالضاحية الجنوبية ببيروت.