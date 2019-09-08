بعد 100 يوم.. الكشف عن سر اعتقال باحثة فرنسية بإيران

قالت تقارير إعلامية إن إيران تسعى لمبادلة باحثة فرنسية معتقلة لديها لأسباب مجهولة منذ ما يقارب 100 يوم بمهندس إيراني موقوف لدى باريس بسبب اتهامات له بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

ونقلت إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية ومقرها التشيك)، الأحد، عن صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن أحد أسباب اعتقال سلطات طهران فريبا عادل خواه، الباحثة في علم الاجتماع يرجع إلى رغبة إيران في استرداد جلال روح الله نجاد، الذي وافقت السلطات القضائية الفرنسية على ترحيله إلى الولايات المتحدة، قبل أسبوعين.

واعتقل نجاد قبل شهرين خلال وجوده في فرنسا، حيث يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، في حين لم يعلق مسؤولون إيرانيون أو فرنسيون حتى الآن على ما تداولته صحيفة لوفيجارو.

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وأقرت إيران في يوليو/ تموز الماضي باعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني لدى زيارتها البلاد، حيث عادة ما تنظر السلطات الأمنية لدى طهران بعين الريبة للحاصلين على جنسيات مزدوجة، كما تواجه اتهاما باتباع سياسة احتجاز الرهائن في صراعها مع المجتمع الدولي.

وكشفت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة)، أن فريبا عادل خواه الباحثة لدى معهد باريس للدراسات السياسية قد اعتقلها جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني لأسباب غامضة حتى الآن.

وقالت الخارجية الفرنسية قبل عدة أسابيع أن المسؤولين الإيرانيين لم يتيحوا حتى الآن إمكانية تقديم خدمات قنصلية إلى الباحثة المحتجزة الحاصلة على جنسيتها.

ويتهم روح الله نجاد من جانب قاضيين أمريكيين بالعاصمة واشنطن بالتورط في ارتكاب مخالفات تنطوى على نقل أنظمة مضادة للطائرات المسيرة تحت غطاء عملية تجارية إلى إيران، بالتعاون مع مؤسسة تصنيع محلية تدعى "رايان رشد أفزار" على علاقة وثيقة بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.