الان تتابع بومبيو: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في عهد الرئيس ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 53 دقيقة - 8:30 م, 8 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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