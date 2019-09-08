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نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية وإرجاء لقائه مع ترامب

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الان تتابع نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية وإرجاء لقائه مع ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:16 م, 8 سبتمبر 2019 م

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، بأن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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