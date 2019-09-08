“التعاون الإسلامي” ترحب بالبيان السعودي الإماراتي بشأن الحوار اليمني بين الحكومة والمجلس الانتقالي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالبيان المشترك الذي أصدرته المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، حول استجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وبهذه المناسبة، أعرب “العثيمين” عن دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأكد مواصلة المنظمة دعمها للسلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه انطلاقًا من موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي في حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.