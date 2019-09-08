ترمب: ألغيت محادثات طالبان السرية بعد اعترافها بهجوم كابول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء محادثات سلام كان مخططا لها مع حركة طالبان الأفغانية. جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع تويتر.

وقال إن الاجتماعات السرية المزمعة والمنفصلة مع قادة طالبان الرئيسيين ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني التي كان من المقرر أن تعقد في منتجع كامب ديفيد أمس ألغيت، وإن محادثات السلام مع طالبان سيجري تعليقها.

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وأضاف في تغريداته «لسوء الحظ، ومن أجل بناء نفوذ زائف، اعترفوا بتنفيذ هجوم في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء، و11 شخصا آخرين. لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام».

وتابع «أي نوع من الناس هؤلاء الذين يقتلون الكثير من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟ إنهم لم يحققوا مبتغاهم، لقد زاد الأمر سوءا إذا لم يتمكنوا من الموافقة على وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام المهمة للغاية هذه، كما أنهم قتلوا أيضا 12 شخصا بريئا، فبالتالي من المحتمل أنهم لا يملكون القوة للتفاوض على اتفاق ذي معنى على أي حال. كم عقودا من الزمان يرغبون في القتال خلالها؟».

وقتل جنديان من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمريكى وروماني، من بين 12 شخصا آخرين الخميس الماضي عندما نفذت طالبان هجوما بسيارة مفخخة في موقع أمني بالقرب من مقر مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الناتو في كابول.

وذكرت مصادر إعلامية أن العاصمة القطرية الدوحة شهدت مباحثات سرية بين أمريكا وطالبان في الشهور الماضية، رغم تذمر الحكومة الأفغانية الشرعية التي سألت عن موقفها بعد توصل الجانبين إلى الصلح، واستكمل الطرفان المفاوضات في كامب ديفيد، قبل أن يأمر ترمب بإلغائها غضبا من مقتل جنديين أمريكيين في الهجوم الذي تبنته طالبان وتسبب في عدد كبير من الإصابات.