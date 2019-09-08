العثور على المسؤول السابق لبرج البراجنة في حزب الله جثة بمنزله

أفادت معلومات صحافية عن العثور على المسؤول السابق في "​حزب الله​" علي. ح جثة هامدة داخل شقته في منطقة ​برج البراجنة​. وعلى الفور حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا لمعرفة ​تفاصيل​ الحادث، في انتظار وصول الطبيب الشرعي الذي سيحدد اسباب الوفاة.

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