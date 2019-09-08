عقل: على الدولة أن تأخذ قرارا جازما بإجراءات فورية لناحية ضبط مخالفات السير

اكد رئيس جمعية "​اليازا​" ​زياد عقل​ أن "هناك من 3 الى 5 قتلى يوميا في ​حوادث السير​"، مشيراً الى "اننا نسير بإتجاه تصاعدي بإرتفاع عدد الضحايا"، لافتاً الى أن "الأسباب المؤدية الى الحوادث هي يمكن ان السرعة والتحدث عبر ​الهاتف​ وشرب ​الكحول​، اضافة الى عدم تطبيق القانون الذي هو حبر على ورق حتى الآن".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عقل أنه "على ​الدولة​ أن تأخذ قرارا جازما وخاصة ​وزارة الداخلية​ بإجراءات فورية لناحية ضبط المخالفات الكبيرة"، مشيراً الى ان "هناك الكثير من موظفي ​القطاع العام​ يخالفون ​قانون السير​".

ودعا الى "صيانة الطرقات عبر ​وزارة الأشغال​".

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