خوري: عون دعا للإجتماع الإقتصادي في بعبدا بسبب تقصير الحكومة

اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، في حديث تلفزيوني، أن تقصير الحكومة هو الذي دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الدعوة لعقد الإجتماع الإقتصادي، لافتاً إلى أن هذا عمل السلطة التنفيذية.
وفي حين أشار خوري إلى أن لديه شكوك في طريقة التنفيذ، رأى أن من المهم كان دعوة الأحزاب المعنية، لكنه أوضح أنه كان على الوزراء المعنيين طلب إعلان خطة طوارئ إقتصادية في مجلس الوزراء.
ولفت خوري إلى أنه على طاولة مجلس الوزراء الوزير هو المعني في طرح رؤيته المالية أو الإقتصادية، معتبراً أن إجتماع بعبدا كان بسبب غياب أي توجه لدى أي حزب سياسي، قائلاً: "لو كان هناك ورقة ما كان رئيس الجمهورية ليتدخل".
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