جعجع عن سبب تأجيل زيارته إلى الشوف: شخصي وبسيط ومش حرزان

تحفظ رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني، سبب تأجيل زيارته إلى الشوف، لكنه أشار إلى أن "السبب شخصي وبسيط ومش حرزان"، مؤكداً أن لا علاقة للتأجيل بالإجتماع بين وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ في اللقلوق.

ورداً على سؤال، شدد جعجع على أن "القوات" مع أي عملية تقارب تحصل، لكنه سأل: "لماذا لم يحصل اللقاء قبل 3 أشهر؟"، معتبراً أن ذلك كان سيوفر خسارة شابان في الجبل وتعطيل الحكومة وتسميم الأجواء في البلاد، مضيفاً: "هل كان هناك محاولة إغتيال لباسيل أم لا؟"

وأكد رئيس "القوات اللبنانية" أن العلاقة مع "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" قائمة منذ العام 2005 على مجموعة من الثوابت، بينما لا علاقة مع باسيل وهي تحت الصفر.

من ناحية أخرى، شدد جعجع على ضرورة أن يكون هناك آلية في التعيينات، معتبراً أن وجود "القوات" في الحكومة لا يناسب الكثيرين، قائلاً: "ينظرون لنا كالصوص الغريب".