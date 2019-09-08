قوى الأمن تعمم صورة القاصر المفقودة يانا شمس الدين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة يانا شمس الدين (مواليد عام 2004، لبنانية) التي فُقِدت بتاريخ 7/9/2019 في محلة spot mall الشويفات باتجاه خلدة ولم تَعُد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة قبر شمول على الرقم 410685/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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