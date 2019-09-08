حمدان: لم نكن بعيدين عن النهاية في المفاوضات على الحدود البحرية

أكد المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ "أننا لم نكن بعيدين عن النهاية في المفاوضات على الحدود البحرية قبل رحيل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​، بل كنا على خط النهاية وحصل التعثر".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حمدان أن "الجانب الإسرائيلي كان يعيد طرح الأمور دائما بعد الانتهاء منها، ولم يكن يريد التعابير التي اتفق عليها في التفاوض أن توضع في النص بشكل مطابق".

ولفت الى "أننا نتحدث عن تقدم، ولكن هل توصلنا الى حل؟"، مشيراً الى أنه "طالما التقدم على الورق ولم يم تطبيق اي شيء يعني اننا لا زلنا بنفس المشكلة وهذا ما عناه بري".

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